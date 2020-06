अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी के सहयोगी मेजर गौरव आर्य को रविवार (21 जून) को पूर्वी लद्दाख के गालवान घाटी में चीनी सेना द्वारा किए गए सैन्य बदलावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ‘झूठ’ का बचाव करने के लिए भारतीय सेना के अपने वरिष्ठों अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सार्वजनिक उपहास से घिरे गौरव आर्य ने भारतीय सेना के दिग्गजों को चेतावनी देते हुए अपना आपा खो दिया।

ब्रिगेडियर सैंडी थापर ने ट्विटर पर बताया कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी पिछली बहस में कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय शुक्ला को अपने शो के पहले 16 मिनट में 49 बार जिक्र किया था। ब्रिगेडियर थापर ने ट्वीट किया, “अजय शुक्ला रिपब्लिक टीवी के शो में पसंद किए जाते है। 16 मिनट में अर्नब गोस्वामी ने उन्हें 49 बार नाम दिया। अब यह लेफ्टिनेंट जनरल पनाग की बारी है! मेजर गौरव आर्य का कहना है कि मैं अब 2-3 साल के लिए इन दोनों को बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन अब नहीं!”

ब्रिगेडियर थापर ने महज पांच साल तक चलने वाले शॉर्ट सर्विस कमीशन पर सेना में अपने संक्षिप्त कार्यकाल को उजागर करके आर्य के सशस्त्र बलों के दिग्गज होने के दावों का मजाक उड़ाया। उन्होंने हिंदी में मजाकिया अंदाज में लिखा, “मसां मसां (जुम्मा जुम्मा) 5 साल नौकरी और यह तेवर? (सिर्फ 5 साल की सेवा और इस तरह का तेवर)।” ब्रिगेडियर थापर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए जनरल पनाग ने लिखा, “:) दो हूट!” इसके बाद छीना ने अपने ट्वीट में कहा, “ठीक है सर। आपको एनसीओ (गैर-कमीशन अधिकारियों जैसे सिपाहियों और हवलदार) की तुलना में सैन्य रणनीति के बारे में कम जानने वाले प्रभारियों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।”

इसपर गौरव आर्य ने काफी अनियंत्रित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्वीट में ब्रिगेडियर थापर, जनरल पनाग और छीना को सार्वजनिक पिटाई की चेतावनी दे दी। गौरव आर्य ने अपने ट्वीट में लिखा, “सैंडी थापर, जनरल पनाग और मन अमन सिंह चिन्ना… मुझे नहीं लगता कि मैं जवाब नहीं दे सकता। जब आपकी सार्वजनिक रूप से पिटाई करते हैं तो रोना मत। यदि आप प्रयास करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। और मैन अमन सिंह चिन्ना, आप अपने जोकर के साथ f ** k को करने का प्रयास न करें।”

इसपर छीना ने आर्य को अपनी सीमा में रहने के लिए चेतावनी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “औकात में रह।” जिसके बाद आर्य ने अपना ध्यान ब्रिगेडियर थापर पर स्थानांतरित कर दिया, जो 36 साल की सेवा के बाद सेना से सेवानिवृत्त हुए है। आर्य ने ने कहा, आर्य ने उसे दुस्साहस से कहा, सैंडी, तुम्हें जलन हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह लड़का कौन है?

जिसके बाद ब्रिगेडियर थापर ने जवाब दिया, “लोल। डार्लिंग मैं आपके जन्म से पहले सेंट स्टीफन में शामिल हो गया था। सेना में सम्मानजनक रूप से 36 साल बनाम उर 6 तक सेवा दी। जम्मू और कश्मीर (डबल उर पूरी सेवा) में 11 साल की सेवा की। समाचार प्रसारित करने से पहले आप मीडिया से जुड़े थे। 60 साल होने के बावजूद लोग मुझे बताते है, मैं अब भी आपसे बेहतर हूं।”

