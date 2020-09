‘द कपिल शर्मा शो’ में पहुंचे 90 के दशक के सुपरहिट शो ‘महाभारत’ के कलाकार, थ्रोबैक फोटो में खुद को नहीं पहचान पाई अर्चना पूरन सिंह

View this post on Instagram

If this has happened with you also, tell us in the comments section and watch #TheKapilSharmaShow tonight at 9:30 PM. @KapilSharmaK9 @kikusharda @Krushna_KAS @bharti_lalli @sumona24 @banijayasia @NITISHKRISHNA8 @Gajjusays @ImPuneetIssar @ARJUNFEROZKHAN #GufiPaintal @renu_rchopra