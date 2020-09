बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता व निर्देशक अनुराग कश्यप ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के साथ व्हाट्सऐप पर हुई चैट के स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। अनुराग ने चैट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि अभिनेता के निधन के 3 हफ्ते पहले उन्होंने उनके मैनेजर से बात की थी। इस बातचीत में उन्होंने बताया था कि वो आखिरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करना पसंद नहीं करते थे।

फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक अनुराग कश्यप ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “मुझे दुख है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन यह चैट उनके निधन से तीन सप्ताह पहले की है। 22 मई को उनके मैनेजर के साथ बातचीत हुई। अब तक मैंने इसे शेयर नहीं किया, लेकिन अब इसकी जरूरत महसूस हुई। हां, मैं अपने कारणों की वजह से उनके साथ काम नहीं करना चाहता था।”

चैट में सुशांत के मैनेजर ने लिखा, ‘उम्मीद है आप ठीक होंगे।’ इसके जवाब में अनुराग ने कहा- ‘हां और पूछा कि आप ठीक है?’ मैनेजर ने कहा, ‘हां मैं अपने होमटाउन में हूं। एक फार्म यहां खऱीदा है। तो बेहद खुश हूं इसका इस्तेमाल करके।’ मैनेजर ने आगे कहा, ‘मुझे पता है कि आप उन लोगों को पसंद नहीं करते हो एक्टर्स के लिए आपसे सिफारिश करते हैं। मुझे लगता है कि मैं ये चांस ले सकता हूं। प्लीज सुशांत को अपने दिमाग में रखिए अगर वो कहीं किसी तरह से आपके साथ काम कर सके। एक दर्शक के दौर पर मैं देखना चाहूंगा कि आप दोनों मिलकर क्या खास करते हैं।’

इसपर अनुराग ने जवाब देते हुए लिखा, “वो बहुत मुसीबतें पैदा करने वाला इंसान है भाई। मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं और उन्हें काई पो छे भी दिलवाई थी।”

I am sorry that I am doing this but this chat is from three weeks before he passed away. Chat with his manager on 22 May .. havent don’t it so far but feel the need now .. yes I didn’t want to work with him for my own reasons .. https://t.co/g4fLmI5g9h pic.twitter.com/cHSqRhW9BD

बता दें कि, अनुराग कश्यप ने यह चैट ऐसे समय में साझा की है जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया को ड्रग्स के लेनदेन और इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी चल रही है और ड्रग्स के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इस बीच, बॉलीवुड से रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट मिल रहा है।

Also My conversation with his manager on June 14th . It will show you things if you want to see. It feels horrible to do this but can’t keep it back .. and for those as well who think we didn’t care for the family . As honest as I can be .. judge me all you want .. pic.twitter.com/AdfJzcdh9M

