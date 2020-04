दुबई में काम करने वाले एक अन्य भारतीय को इस्लाम का मज़ाक उड़ाने वाले फेसबुक पोस्ट को शेयर करने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। दुबई की मोरो हब डेटा सॉल्यूशंस कंपनी (Moro Hub Data Solutions Company) में मुख्य लेखाकार के रूप में काम करने वाले हैदराबाद के बाला कृष्णा नक्का (Bala Krishna Nakka) इस महीने के तीसरे ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने COVIND-19 महामारी के मद्देनजर इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए UAE में अपनी नौकरी खो दी।

बता दें कि, बाला कृष्णा नक्का ने दो मुस्लमानों की विशेषता वाला एक कार्टून साझा किया था, जिसमें मानव बम दूसरे के साथ बातचीत कर रहा था। जबकि एक को तालिबान आत्मघाती हमलावर दिखाया गया था, दूसरे को तब्लीगी जमात के सदस्य के रूप में चित्रित किया गया था, जिसने कोरोना बम को अपने शरीर में बांध लिया था। एक अन्य पोस्ट में, एक मुस्लिम व्यक्ति को भारत को संक्रमित करने के लिए कोरोनो वायरस ले जाने के लिए दिखाया गया था।

नक्का को नौकरी से बर्खास्त करते हुए उनकी कंपनी ने एक बयान में कहा, “मोरो में, हम सामग्री के लिए एक शून्य-सहिष्णुता रवैया लेते हैं जो कि इस्लाफोबिक या घृणास्पद भाषण माना जाता है। मोरो के ब्रांड मूल्यों को दर्शाने वाले ट्वीट्स हमें किसी भी तरह से सचेत नहीं करते हैं। यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”

