देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस द्वारा तब्लीगी जमात पर फर्जी खबरें फैलाने के कुछ दिनों बाद समाचार एजेंसी एएनआई ने एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों की संख्या को लेकर तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव बीला राजेश (Tamil Nadu Health Secretary Beela Rajesh) के हवाले से फर्जी खबर फैलाने की कोशिश की। हालांकि, थोड़ी देर बाद समाचार एजेंसी एएनआई ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव के हवाले से तबलीगी जमात को लेकर किया गया ट्वीट डिलीट कर दिया।

दरअसल, समाचार एजेंसी एएनआई ने रविवार को तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव बीला राजेश के हवाले से एक ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में ANI ने लिखा था, तमिलनाडु में आज 106 संक्रमण मामले सामने आए, जिनमें 90 व्यक्ति ‘एकल स्रोत आचरण’ से हैं। राज्य में कुल संक्रमण मामले बढ़कर 1075 हो गए, जिनमें 971 मामले एकल स्रोत आचरण से हैं। राज्य में अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो गई।

हालांकि, समाचार एजेंसी को जल्द ही बीला राजेश के बयान को गलत तरीके से उद्धृत करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव ने अपने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में ‘एकल स्रोत आचरण’ शब्द का इस्तेमाल कही नहीं किया था।

570+ comments. Most of them are Islamophopic. All thanks to misreport by ANI. TN Health secretary never mentioned about 'SINGLE SOURCE CONDUCT'. Here's exactly what @DrBeelaIAS said, "106 positive samples today, out of which, 16 with travel history, and 90 are their contacts" https://t.co/K7VRYw6KzM pic.twitter.com/hLgdOQYlvY

सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद एएनआई ने अपने पहले ट्वीट को डिलीट कर दिया और साथ ही एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि, ट्वीट में बीला राजेश को गलत उद्धृत किया था। अपने ट्वीट में ANI ने लिखा, सुधार: तमिलनाडु में कोरोना वायरस से संक्रमण के 106 नए मामले सामने आए है। स्वास्थ्य सचिव बीला राजेश ने बताया कि इन 106 में 16 लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री है जबकि 90 संक्रमित लोग उनके संपर्क में आए थे।

Correction: 106 Positive cases today in which 16 have travel history and remaining 90 are their contacts said Tamil Nadu Health Sec Beela Rajesh

Note: Reporter incorrectly quoted TN Healthy Secy, Error is regretted.On April 12,Beela Rajesh did not mention ‘single source contact’ pic.twitter.com/v1f27EfV8N

