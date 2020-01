ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा को कहा- ‘आप मूर्ख हैं’, उद्योगपति के जवाब ने जीता लोगों का दिल

अक्सर भारतीयों के मजेदार जुगाड़ वाले वीडियो शेयर करने वाले मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, उनके एक ट्वीट पर एक यूजर ने उन्हें ‘मूर्ख’ कह डाला। यूजर के इस ट्वीट पर आनंद महिंद्रा ने बड़े ही विनम्रता के साथ शानदार जवाब दिया, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।उनके ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है और उनकी तारीफ कर रहे हैं।

दरअसल, हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा था, ‘‘मुझ पर अक्सर मूर्खतापूर्ण तरीके से आशावादी होने का आरोप लगाया जाता है। यही ट्रेंड चलता रहा तो शायद एक दिन ‘मूर्ख’ विशेषण को हटा दिया जाएगा।’’

महिंद्रा के ट्वीट पर जवाब देते हुए आरव नाम के एक शख्स ने लिखा, ‘हां, आप मूर्ख हैं। भारत अब तक बिजली, पानी, सड़क और कानून-व्यवस्था’ भी नहीं जुटा पाया है। और अब मोदी एंड कंपनी ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि वो अगले 42 महीनों तक रहेंगे।’

Yes , you are stupid . India cud nt yet arrange for electricity, water, roads and law and order and now Modi & company has made sure that we stay in a turmoil for another 42 months and to add to it Rahul Gandhi , the dumb is leading the opposition

इस पर यूजर को जवाब देते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, ‘आपकी निराशा काफी बड़ी है। ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप आशावादी हैं? या आपने खुद को दूर पहाड़ों में गुफा में निर्वासित कर लिया है? मुझे बताइये ताकि मैं आपको स्विगी से फूड पैकेज भेज सकूं।’

आनंद महिंद्रा का यह जवाब अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उनके इस जवाब की सोशल मीडिया यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Your pessimism is quite comprehensive. Is there ANYTHING you are optimistic about? Or have you exiled yourself to a remote cave in the mountains? Let me know if I can get Swiggy to send you a food package! 😊 https://t.co/R43n19RdIj

— anand mahindra (@anandmahindra) January 24, 2020