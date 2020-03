कोरोना वायरस: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उद्योगपति आनंद महिंद्रा का ये ट्वीट

खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं। देश और दुनिया में इस वक्त इस कोरोना वायरस को लेकर चिंता का माहौल है। ऐसे में सभी लोग अपने-अपने अंदाज में इस खतरनाक वायरस से बचने की और सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं और मनोरंजन इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। इस बीच, मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एक ट्वीट किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 22 मार्च 2020 (रविवार) को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर भी लोग वे तमाम तरीके साझा कर रहे हैं, जो उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन के लिए अपनाया है। इस बीच, मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी एक तस्वीर के जरिए बताया है कि वे किस तरह अपने घर में रह रहे हैं। आनंद महिंद्रा का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अक्सर भारतीयों के मजेदार जुगाड़ वाले वीडियो शेयर करने वाले आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक ग्राफ साझा कर बताया कि वे कैसे खुद को अलग रख रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा, ‘ मैंने अपने घर के अलग-अलग हिस्सों को मेट्रो स्टेशन का नाम दिया है। लिविंग रूम अब आधिकारिक तौर पर डाउनटाउन स्टेशन है। डाइनिंग रूम क्रॉफोर्ड मार्केट स्टेशन है और इसी तरह आगे भी…।’

इस ग्राफ में घर के अंदर हर जगह जैसे बाथरूम, मेलबॉक्स, बेडरूम, बुकशेल्फ़ और फ्रिज अलग-अलग रंगों की लाइन से जुड़े हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उनके ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है और उनकी तारीफ कर रहे हैं।

This is spot on. I've started giving Metro station names to parts of my home. The living room is now officially the 'Downtown" Station. The dining room is 'Crawford Market' Station and so on… pic.twitter.com/jJM74SKP7a

— anand mahindra (@anandmahindra) March 21, 2020