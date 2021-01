आनंद महिंद्रा का ऐलान- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले 6 भारतीय खिलाड़ियों को गिफ्ट करेंगे शानदार SUV कार

बता दें कि, वरिष्ठ खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद भी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा दिया है। इस मैच में जीतने के बाद टीम इंडिया बॉर्डर-गावस्कर सीरीज को 2-1 से जीतने में सफल भी हुई थी। जब टीम इंडिया के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से वापस भारत आए तब उनका जोरदार स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन के मैदान में खेले गए आखिरी और फाइनल टेस्ट में इन सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था।

वहीं, अब आनंद महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को तोहफा दिया है। आनंद महिंद्रा ने ऐलान किया है कि डेब्यू करने वाले सभी 6 खिलाड़ियों को महिंद्रा की नई गाड़ी तोहफे में देंगे वो भी अपने खर्च पर। ऑस्ट्रेलियाई दौरे डेब्यू करने वाले शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी को महिंद्रा की ओर गाड़ी गिफ्ट में मिलेगी। इन खिलाड़ियों के अलावा ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले शार्दुल ठाकुर को भी यह इनाम मिलेगा।

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, “छह युवा खिलाड़ियों ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई ऐतिहासिक सीरीज जीत में भारत के लिए डेब्यू किया था (शार्दुल ठाकुर ने एक मैच खेला था, लेकिन वो थेड़ी देर बाद ही इंजरी के कारण बाहर हो गए)। उन्होंने भारत में युवाओं की आने वाली पीढ़ियों के लिए असंभव और असंभव सपने देखना और तलाशना संभव बना दिया है।”

आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा, “यह मुझे बहुत खुशी देता है कि मैं इन सभी डेब्यूटेंट को अपने स्वयं के खर्च पर एक ऑल न्यू टीएआर एसयूवी गिफ्ट करूं।”

Theirs are true ‘Rise’ stories; overcoming daunting odds in the pursuit of excellence. They serve as an inspiration in all arenas of life. It gives me great personal pleasure to gift each of these debutants an All New THAR SUV on my own account—at no expense to the company. (2/3) pic.twitter.com/5aiHSbOAl1

— anand mahindra (@anandmahindra) January 23, 2021