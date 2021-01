भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद शहर में गुरुवार को सादगी भरे अंदाज में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने शहर में अपने दो रिश्तेदारों के मकानों की छतों से पतंगें भी उड़ाई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। तस्वीर शेयर करते हुए अमित शाह सोसल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया। लोग कह रहे है कि, आपको शर्म नहीं आती होगी हमारे किसान भाई अपनी मांगो के लेकर ठंड में सड़क पर बैठे हैं और आप पतंगबाजी का लुफ्त उठा रहे हैं।

गांधीनगर से लोकसभा सदस्य अमित शाह ने दिन की शुरूआत परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर की। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘उत्तरायण के पावन अवसर पर आज अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। महाप्रभु जगन्नाथ सभी पर अपनी कृपा बनायें। जय जगन्नाथ!’’

अमित शाह अपने रिश्तेदारों के घर गये तथा शहर में थालतेज और घाटलोदिया इलाकों में स्थित अपने रिश्तेदारों के मकानों की छतों से पतंग उड़ाई। वह दोनों स्थानों पर कुछ ही देर रुके, जहां उनके समर्थकों ने उनका अभिवादन किया।

इसके साथ ही अमित शाह ने अपनी पतंगबाजी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिन पर टि्वटर यूजर्स ने जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इनमें से कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश भी कहा। कुछ टि्वटर हैंडल्स से यह तक कह दिया गया कि ठंड के दौरान दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच सड़कों पर बैठें और शाह पतंगबाजी का लुत्फ ले रहे हैं?

