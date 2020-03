संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई हिंसक घटनाओं में सार्वजनिक सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन की तरफ से आरोपियों के नाम, पते और फोटो की होर्डिंग लगाए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट रविवार (8 मार्च) को सुनवाई करेगा।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, यह सुनवाई 8 मार्च को दोपहर 3 बजे होगी। बता दें कि, पहले यह सुनवाई सुबह 10 बजे होने वाली थी। कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट रविवार को अवकाश के बावजूद इस मामले पर सुनवाई कर रहा है।

Update: Allahabad HC will hear at 3pm today, the case related to hoardings put up by Uttar Pradesh government, with names, addresses and photos of those who were accused of violence during protests against #CitizenshipAmendmentAct . The court has taken up the case on suo moto. https://t.co/SBOfP22n3O

— ANI UP (@ANINewsUP) March 8, 2020