आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य में दी जाने वाली छूटों की घोषणा की।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा में एक सवारी पर से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। पहले दुपहिया और चार पहिया गाड़ियों पर जो सवारियों पर प्रतिबंध था वो भी हटाया जा रहा है। केजरीवाल ने आज राज्य में नाई की दुकान, सलून को खोलने की घोषणा कर दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अभीतक जिन चीजों में ढील गई थीं वो जारी रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब से सभी दुकानें भी खुल सकती हैं।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि ऑटो-रिक्शा में एक सवारी पर से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। पहले दुपहिया और चार पहिया गाड़ियों पर जो सवारियों पर प्रतिबंध था वो भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बाजारों में दुकानें खोलने के लिए ऑड-ईवन नियम का पालन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया है। इसलिए अब से सभी दुकानें खुल सकती हैं।

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगले एक हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को आने-जाने की इजाजत दी जाएगी।

दिल्ली के सीएम ने आगे कहा, “अनलॉक के लिए मुझे आपके सुझावों की जरूरत है। आप अपने सुझाव शुक्रवार 5 बजे तक व्हाट्स एप नंबर- 8800007722 या ई मेल-delhicm.suggestions@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्स एप नहीं है तो आप 1031 पर फोन करें, आपके सुझाव रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे।”

With borders opening up but Corona cases rising, can Delhi open its hospitals for treatment of ppl from across the country? Will it put pressure on capacity to handle Corona? Should Delhi’s hospitals be reserved for Delhi residents?- We seek ur suggestions https://t.co/OXe7M6ZRM4

