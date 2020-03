साल 2012 के वीभत्स निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड केस में चारों दोषियों को आज सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई है। बता दें कि, इस मामले में तीन डेथ वारंट पर किसी न किसी वजह से फांसी पर रोक लगी लेकिन कोर्ट के चौथे डेथ वारंट पर चारों दोषियों को फांसी की सजा दी गई।

निर्भया के चारों दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को मौत की सजा दे दी गई है। सुबह ठीक 5.30 बजे चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। सुबह चार बजे दोषियों को नहलाने के बाद काले कपड़े पहनाकर फांसी घर में ले जाया गया। इन्हें फांसी पर पवन जल्लाद ने चढ़ाया। कुल सात साल, तीन महीने और तीन दिन के बाद चारों गुनहगारों को मौत की सजा मिली।

तिहाड़ जेल के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुआ है, प्लेकार्ड लिए और नारे लगाते हुए काउंटडाउन कर रहे हैं लोग। निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा का रास्ता साफ होने पर पीड़िता की मां आशा देवी ने खुशी जताई है।

दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, मैं देश की जूडिशरी को धन्यवाद देती हूं, भले ही देर से सही लेकिन मेरी बेटी को न्याय मिला। इन चारों को फांसी देकर जूडिशरी ने साफ किया कि अगर बच्चियों के साथ अन्याय होगा तो करने वाले को सजा मिलेगी।

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Our daughter is no more & won't return.We started this fight after she left us, this struggle was for her but we will continue this fight in future for our daughters. I hugged my daughter's picture & said 'finally you got justice' https://t.co/Bqv7RG8DtO pic.twitter.com/XBeAJYC8of

— ANI (@ANI) March 20, 2020