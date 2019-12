अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नागरिकता पर सवाल उठाया, जिसका अलका लांबा ने उन्हें करारा जवाब दिया है।

अनिल विज ने कांग्रेस की ओर से नागरिकता संशोधन कानून(CAA) और एनआरसी(NRC) का विरोध करने पर कहा कि सोनिया गांधी ने खुद तो इटली से आकर भारत की नागरिकता ले ली, लेकिन वह दूसरों को नागरिकता देने पर सवाल खड़े कर रही हैं। भाजपा नेता अनिज विज के इस बयान पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उन्हें करारा जवाब दिया है। साथ ही अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी पत्नी जशोदाबेन को लेकर भी तंज कसा है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा, ‘सोनिया गांधी इटली से यहां आई थीं और उन्होंने नागरिकता ली थी, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में सताए गए हमारे हिंदू और सिख भाइयों को मिल रही नागरिकता का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान भी उनके समूह का हिस्सा हैं। वे एक ही भाषा बोलते हैं।’

Haryana Home Minister, Anil Vij: Sonia Gandhi came here from Italy & took citizenship but these people are opposing when our Hindu&Sikh brothers, who were persecuted in Pakistan are getting citizenship.Pakistan PM is also a part of their union,they speak the same language.(26.12) pic.twitter.com/9PP8fIUzxC

