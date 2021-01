उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार (2 जनकरी) को कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कोरोना टीका नहीं लगवायेंगे और उनकी सरकार आने पर सभी को मुफ्त टीका लगेगा। उनके इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का अपमान बताया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार (2 जनकरी) को पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी टीका, मैंने अपनी बात कह दी। वह भी भाजपा लगाएगी, उसका भरोसा करूं मैं। अरे जाओ भई, अपनी सरकार आयेगी तो सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम भाजपा का वैक्सीन नहीं लगवा सकते।’’ COVID-19 वैक्सीन को लेकर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

