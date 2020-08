दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड इंटरैनशल एयरपोर्ट (कारीपुर एयरपोर्ट) के पास दुर्घनाग्रस्त हो गया है। कहा जा रहा है कि यह विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया। प्लेन में कुल 184 यात्री सवार थे।

फिलहाल, विमान के फिसलने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। यह हादसा भारी बारिश के बीच रात 7 बजकर 40 मिनट के बाद हुआ। मौके पर मौजूद कर्मचारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान (IX-1344) ने दुबई से कोझीकोड के लिए उड़ान भरी थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के आधिकारिक बयान के मुताबिक हादसे का शिकार हुए विमान में दो पायलटों सहित 10 शिशुओं और 6 चालक दल के सदस्यों सहित कुल 184 यात्री सवार थे।

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90

वहीं, डीजीसीए ने बताया कि हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया का विमान बोइंग-737 था। हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है. कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घायलों को एयरपोर्ट के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “कोझीकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की दुखद हादसे के बारे में जानकर चिंतित हूं। एनडीआरएफ को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद करें।”

Distressed to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft in Kozhikode, Kerala.

Have instructed NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations.

— Amit Shah (@AmitShah) August 7, 2020