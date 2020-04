देश की राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक सीनियर रेजीडेंट डॉक्टर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर की र्भवती पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बता दें कि, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

कोरोना पॉजिटिव पाए गए स्वास्थ्य अधिकारी फिजियोलॉजी विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर हैं। डॉक्टर की नौ महीने की गर्भवती पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टर की गर्भवती पत्नी खुद भी एम्स की इमरजेंसी में तैनात एक डॉक्टर है। एम्स में कार्यरत महिला डॉक्टर व उनके पति दोनों को ही अब आइसोलेशन में रखा गया है। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। 9 माह की गर्भवती डॉक्टर की डिलिवरी एम्स अस्पताल में ही होगी।

एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए डॉक्टर को आगे की जांच और कई अन्य टेस्ट के लिए एक निजी वार्ड में भर्ती कराया गया है।” इसके अलावा ऐसे सभी व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है जो इस दौरान पॉजिटिव पाए गए डॉक्टर के संपर्क में आए थे। जानकारी के मुताबिक, कोरोना वायरस से ग्रस्त पाए गए डॉक्टर ने पिछले दिनों एक फेयरवेल पार्टी में गए थे जहां आठ अन्य डॉक्टरों से उनका संपर्क हुआ था।

#Update: A resident doctor of AIIMS who was tested positive for COVID19 earlier today, his 9 months pregnant wife (a doctor posted at Emergency) has also been tested positive. She has been isolated and her delivery will take place at AIIMS. https://t.co/2e6lZ3NBua

