भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के कहर के बीच उत्तर प्रदेश का आगरा शहर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के लिए आगरा में बनाए गए एक क्वारेंटाइन सेंटर की चौंका देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को एक PPE किट पहना हुआ एक शख्श खाने-पीने की सामान फेंककर दे रहा है। क्वारेंटाइन सेंटर के उस खाने के सामने को लेने के लिए लोग हाथों से झपटा मार रहे हैं। यह वीडियो आगरा-दिल्ली हाईवे पर स्थित एक क्‍वारंटाइन सेंटर का है, जहां आइसोलेट किए लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां ही उड़ाई जा रही हैं।

जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, उससे प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ये वीडियो क्लिप हिंदुस्तान कॉलेज की बताई जाती है, जो शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तहत पंजीकृत है।

CM of Uttar Pradesh was awarded as best CM by one paid media.

But same channel shy away to telecast the condition of #Covid_19india patients who are quarantined in Agra.

Basic needs for survival: food, water is thrown at gates!🤦🏾‍♂️#attackonhindu#AgraModelpic.twitter.com/cTMrv1Qltt

— AutoRaja (@AutoRaja1212) April 26, 2020