अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी के बाद अब ‘न्यूज 18 इंडिया’ के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ मुंबई के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अमीश देवगन के खिलाफ यह एफआईआर कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी ने दर्ज कराई है। उन्होने न्यूज 18 इंडिया के एंकर पर 16 जून को प्रसारित होने वाले उनके शो पर संत ख्वाजा मोनुद्दीन चिश्ती पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।

जीशान सिद्दीकी ने ‘न्यूज 18 इंडिया’ के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज़ कराते हुए कुछ तस्वीरें भी अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर की हैं। जीशान सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं व्यक्तिगत रूप से न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पूर्व बांद्रा के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन गया था। अमीश देवगन विश्व प्रसिद्ध संत हज़रत ग़रीब नवाज़ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को कर आसानी से बच कर नहीं निकाल सकते हैं।”

Personally went to file an FIR against Amish Devgan from @News18India at Nirmal Nagar police station, Bandra East. Amish Devgan cannot pass derogatory remarks against world renowned saint Hazrat Gareeb Nawaz & get away with it. #ArrestAmishDevgan pic.twitter.com/Lp7EgfySfF

बता दें कि, अपने विवादित शो को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले ‘न्यूज 18 इंडिया’ के एंकर अमीश देवगन ने विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद वह सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लग गए।

अपने मथुरा-काशी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान अमीश देवगन ने हजरत ख्वाजा मोइनउद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज को चिश्ती लुटेरा कहा। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होने कहा कि चिश्ती लुटेरा आया और उसके बाद लोगों ने धर्म बदला। इस दौरान उन्होने इस वाक्य को कई बार दोहराया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं, ट्विटर पर लोगों ने हैशटैग #ArrestAmishDevgan के साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लग गए।

सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करने और अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की धमकी के बाद अमीश देवगन ने सार्वजनिक रुप से माफी मांग ली। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “मेरी 1 बहस में, मैंने अनजाने में चिश्ती के रूप में ‘खिलजी’ का उल्लेख किया। मैं ईमानदारी से इस गंभीर त्रुटि के लिए माफी मांगता हूं और यह सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों के लिए दुख की बात हो सकती है, जिन्हें मैं सम्मान देता हूं। मैंने उनकी दरगाह पर पहले से आशीर्वाद मांगा है। मुझे इस त्रुटि पर खेद है।”

In 1 of my debates,I inadvertently referred to ‘Khilji’ as Chishti. I sincerely apologise for this grave error and the anguish it may hv caused to followers of the Sufi saint Moinuddin Chishti, whom I revere. I have in the past sought blessings at his dargah.I regret this error

— Amish Devgan (@AMISHDEVGAN) June 16, 2020