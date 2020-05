अरब देशों के बाद अब एंटी-मुस्लिम पोस्ट को लेकर कनाडा में गई भारतीय मूल के व्यक्ति की नौकरी

अरब देशों में सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया प्रदर्शित करने के लिए कई भारतीय प्रवासियों को नौकरी से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद, अब कनाडा में भी एंटी-मुस्लिम (इस्लामोफोबिया) पोस्ट के कारण एक भारतीय को अपनी नौकरी गवानी पड़ी। कनाडा ने इस्लामोफोबिया के चलते एक स्कूल निकाय से हटाकर और प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से एक के साथ अपने अनुबंध को समाप्त कर दिया है।

दरअसल, रवि हुड्डा नामक युवक ने मुसलमानों और उनके विश्वास का मज़ाक उड़ाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “आगे क्या है? ऊंट और बकरी सवारों के लिए अलग गलियाँ, त्याग के नाम पर घर पर जानवरों के कत्ल की इजाजत देना, सभी महिलाओं को वोटों के लिए मूर्ख बनाने की अपील करने के लिए तंबू में सिर से पाँव तक खुद को ढकने की आवश्यकता होती है।”

हुड्डा के ट्वीट ने पूरे कनाडा को स्तब्ध कर दिया, जो विश्व स्तर पर अपने उदार मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रैम्पटन में पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने घोषणा की कि उसने हुड्डा को ‘स्कूल काउंसिल चेयर’ के पद से हटा दिया था और उसके खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ”प्रिंसिपल ने जांच शुरू कर दी है। स्कूल परिषद अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति को उनकी भूमिका से हटाया जा रहा है और वह किसी अन्य क्षमता में परिषद में भाग लेने में सक्षम नहीं होगा। इस्लामोफोबिया हमारी सुरक्षित और स्वीकार करने वाली स्कूलों की नीति का स्वीकार्य और स्पष्ट उल्लंघन नहीं है।”

The Principal has begun an investigation. The individual is being removed from their role as School Council Chair and won't be able to participate on council in any other capacity. Islamophobia is not acceptable and a clear violation of our Safe and Accepting Schools Policy. — Peelschools (@PeelSchools) May 5, 2020

रेमैक्स कनाडा, जो कनाडा की शीर्ष अचल संपत्ति विपणन वेबसाइटों में से एक है। उन्होंने बताया कि, इसने हुडा के अनुबंध को समाप्त कर दिया था। इसने ट्वीट किया, “हम श्री हुड्डा के विचारों को साझा नहीं करते हैं और न ही समर्थन करते हैं। हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह समाप्त कर दिया गया है और अब RE / MAX से संबद्ध नहीं है। बहुसंस्कृतिवाद और विविधता हमारे समुदायों में सबसे अच्छे गुणों में से कुछ हैं, और हम इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो सभी करते हैं।”

We do not share nor support the views of Mr. Hooda. We can confirm he has been terminated and is no longer affiliated with RE/MAX. Multiculturalism & diversity are some of the best qualities in our communities, and we are committed to upholding these values in all that we do. — RE/MAX Canada (@REMAXca) May 5, 2020

ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने यह भी कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लिखा, “1984 में मूल रूप से पारित हमारे कानून द्वारा चर्च की घंटियों के लिए एक छूट शामिल थी। अब इसमें अनुमत घंटों और डेसिबल स्तरों के भीतर सभी विश्वास शामिल होंगे। मुस्लिम समुदाय सूर्यास्त अज़न के साथ आगे बढ़ सकता है क्योंकि यह 2020 और हम सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं। #Ramadan।”