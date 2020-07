अमिताभ बच्चन के बाद बेटे अभिषेक भी निकले कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इन दोनों को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती किया गया है।

अभिषेक बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आज मैं और पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम दोनों में ही कोरोना के बेहद हल्के लक्षण हैं और अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हमने सभी आवश्यक अधिकारियों को सूचित कर दिया है और हमारे परिवार और कर्मचारियों सभी की जांच करा रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे शांत रहें और घबराएं नहीं। धन्यवाद।’

अभिषेक बच्चन ने अपने दूसरे ट्वीट में बताया है कि, ‘वे सभी बीएमसी उनके संपर्क में हैं और वो लोग बीएमसी के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं।’

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 11, 2020

बता दें कि, इससे पहले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा था, “मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्पताल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है। परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं। जांच के नतीजों का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफी करीब रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अपना टेस्ट करवा लें।”

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट पिता अमिताभ के पॉजिटिव आने के बाद किया गया इसके बाद फिर पूरे बच्चन परिवार और उनके स्टाफ का टेस्ट किया गया। बाकी सदस्यों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। यह जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। बता दें कि, परिवार में इन दोनों के अलावा जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और इनकी आठ साल की बेटी आराध्या बच्चन हैं।

Both #AmitabhBachchan and Abhishek Bachchan underwent Antigen test & they have tested positive for #COVID19. Other family members including Jaya Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan were also tested, their results will come tomorrow: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope pic.twitter.com/iXpuFJR1xQ — ANI (@ANI) July 11, 2020

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमिताभ बच्चन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शनिवार को रात लगभग 10 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा, ‘वह स्थिर हैं, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनकी उम्र और ट्यूबरक्यूलोसिस समेत पिछली बीमारियों को देखते हुए, उनकी हालत में सुधार आने में समय लग सकता है।’