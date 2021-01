मशहूर गायक और संगीतकार अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को लताड़ लगाई है जो ये कह रहे थे कि सुर सामाज्ञी लता मंगेशकर एक ओवररेटेड सिंगर हैं। प्रख्यात गायिक लता मंगेशकर की गायकी और उनकी आवाज की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने वाले एक ट्रोलर को हाल ही में गायक अदनान सामी ने तगड़ा जवाब देकर चुप करा दिया और अब बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी इस पर खुलकर बात करते हुए दिग्गज गायिका के समर्थन में खड़े हो रहे हैं।

दरअसल, अदनान सामी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोंसले को नूर जहां के साथ देखा जा सकता है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में गायक ने लिखा, “यह एक आइकॉनिक और ऐतिहासिक तस्वीर है।”

इस पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “लता मंगेशकर की आवाज अच्छी है, यह सोचने के लिए भारतीयों का ब्रेन वॉश किया गया है।” अदनान ने इसका तगड़ा जवाब देते हुए लिखा, “बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद… अपने हर संदेह को दूर करने के लिए मुंह खोलने से बेहतर है चुप रहकर मूर्ख बन जाओ।”

'Bandar Kya Jaane Adrak Ka Swaad'. …It’s better to stay silent and appear stupid than to open your mouth & remove all doubt!! https://t.co/kUi9dsfMGt

जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर इस मुद्दे की चर्चा इस वक्त काफी गर्म है, वहीं अब अदनान को बॉलीवुड सेलेब्रिटीज का जमकर साथ मिल रहा है।

फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है, “लता मंगेशकर उन वजहों में से एक हैं, जिनके चलते मैं सरस्वती और दैवीय चीजों पर यकीन रखता हूं और उनके ये हेटर्स उन वजहों में से एक हैं, जिसके चलते मैं शैतान पर यकीन करता हूं।”

One of the reasons I believe in Saraswati and divine is because of Lata Mangeshkar.

One of the reasons I believe in devil is because of her haters.

