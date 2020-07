सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ‘डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी’ देखने वालों पर भड़कीं अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी

बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी यादें अभी लोगों के दिलों में ताजा हैं, उनके फैन्स उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले आए दिन उनके पुराने वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इस बीच, सुशांत की आखिरी फिल्म ‘दिल बेचारा’ भी रिलीज हो गई जिससे उनके फैन्स और ज्यादा इमोशनल हो गए। सुशांत के जाने के बाद उनके फैंस उनकी वे पुरानी फिल्में भी देख रहे हैं जो पहले बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थीं।

बता दें कि, सुशांत की ‘सोनचिड़िया’ और ‘डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी’ ऐसी फिल्में थी जिन्हें तारीफ तो काफी मिली लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर सकीं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के साथ ‘दिल बेचारा’ और ‘डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी’ (Detective Byomkesh Bakshy!) में काम कर चुकीं अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी (Swastika Mukherjee) ने उन लोगों पर सख्त नाराजगी जताई है जो सुशांत की इन फिल्मों को अब देख रहे हैं।

स्वास्तिका मुखर्जी ने एक ट्वीट में लिखा, ‘हजारों लोग सच में हजारों लोग अब डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी देख रहे हैं। इस अब शब्द बहुत जरूरी है। मुझे ताज्जुब है कि जब फिल्म रिलीज हुई थी तब ये सारे लोग कहां थे? पछतावा दिखाना कृतज्ञता दिखाने से बड़ा और बेहतर होता है।’

Thousands and literally thousands of people are watching #DetectiveByomkeshBakshy now. NOW is the word that’s most important.

Where were all of them when the film released I wonder ?!

Regret is better and bigger than gratitude 😊

— Swastika Mukherjee (@swastika24) July 27, 2020