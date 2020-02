निर्देशक मणिरत्नम की साल 1990 में आई फिल्म ‘अंजलि’ में बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री गायत्री साई ने एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के खिलाफ कई एडल्ट व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नंबर साझा करने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है।

अभिनेत्री गायत्री साई ने 26 फरवरी को ट्वीट किया, “डॉमिनोज इंडिया के डिलीवरी बॉय ने नशे की हालत में चेन्नई स्थित मेरे घर पर 9 फरवरी को पिज्जा दिया था और उसने मेरा नंबर एडल्ट ग्रुप में साझा कर दिया और इस मामले में मेरी शिकायत अभी तक लंबित है, क्योंकि अभी तक आपके कार्यालय द्वारा मुझसे इस बारे में बात किए जाना बाकी है। मेरे पास कई कॉल्स और व्हाट्सएप हैं, जिसे उसने साझा किया है।”

.@dominos_india guy delivered pizza at my place in Chennai in a intoxicated state on the 9th of feb and shared my number in adult groups and a complaint is pending since ur office is yet to speak to me . I have numerous calls and WhatsApp which he has shared .please be safe all pic.twitter.com/CehVmWwBkL — Gayatri Sai (@gainsai) February 26, 2020

अभिनेत्री ने मामले में पुलिस से मदद की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि आरोपी शख्स उनका नंबर हर जगह फैला रहा है अगर उन्हें यकी न हो तो नीचे दिए स्क्रीन शॉट देख लें। अभिनेत्री के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और डिलीवरी बॉय को जमकर खरी-खोटी सुना रहे है।

.@dominos_india this is how he spread it through Whatsapp @TNPOLICE_HQ please help pic.twitter.com/xePh7QsiGo — Gayatri Sai (@gainsai) February 26, 2020

गुरुवार को गायत्री को यह सूचना दी गई कि चेन्नई पुलिस के एडीजीपी ने इस मामले को तेनमपेट के सभी महिला थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है। गायत्री ने अपने ट्वीट में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तमिलनाडु पुलिस का शुक्रियाअदा किया और साथ ही डॉमिनोज को जमकर लताड़ भी लगाई। (इंपुट: आईएएनएस के साथ)