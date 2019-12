मशहूर अभिनेता डॉ. श्रीराम लागू का वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के चलते मंगलवार शाम पुणे स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। उन्होंने पुणे के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की ख़बर आते ही बॉलीवुड में शोक की लहर छा गयी और ऋषि कपूर समेत कई सेलेब्रिटीज़ ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

नाटककार सतीश अलेकर ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘मैंने उनके दामाद से बात की। वृद्धावस्था संबंधित बीमारियों के कारण उनका निधन हुआ।’ प्रशिक्षित ईएनटी सर्जन श्रीराम लागू ने विजय तेंदुलकर, विजय मेहता और अरविंद देशपांडे के साथ आजादी के बाद वाले काल में महाराष्ट्र में रंगमंच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी।

श्रीराम लागू ने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा हिंदी और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया। अपने करियर में श्रीराम ‘आहट: एक अजीब कहानी’, ‘पिंजरा’, ‘मेरे साथ चल’, ‘सामना’, ‘दौलत’ जैसी कई फिल्मों में नजर आए। 1978 में फिल्म घरौंदा के लिए डॉ. लागू को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया।

अभिनेता ऋषि कपूर ने श्रीराम लागू के निधन पर लिखा- श्रद्धांजलि, सबसे सहज कलाकारों में शामिल डॉ. श्रीराम लागू हमें छोड़कर चले गये। उन्होंने कई फ़िल्में कीं। दुर्भाग्यवश पिछले 25-30 सालों में उनके साथ काम करने का मौका कभी नहीं मिला। वो पुणे में रिटायर्ड जीवन बिता रहे थे। डॉ. साहब आपको बहुत प्यार।

R I P. One of the most natural spontaneous actors, Dr. Shreeram Lagoo sahab leaves us. Did several films way back. Unfortunately never got to work with him in the past 25/30 years. He had a retired life in Pune. Love you Dr. Sahab. pic.twitter.com/H8mESIX1kv — Rishi Kapoor (@chintskap) December 17, 2019

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रीराम लागू के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया- “सदी के महान कलाकार श्रीराम लागू जी को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। हमने एक बहुमुखी व्यक्तित्व को खो दिया है। एक अद्वितीय थिएटर अभिनेता ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया और प्रभाव पैदा किया। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे।”

सदी के महान कलाकार श्रीराम लागू जी को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि! हमने एक बहुमुखी व्यक्तित्व को खो दिया है। एक अद्वितीय थिएटर अभिनेता ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया और प्रभाव पैदा किया। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 17, 2019

Saddened to know about the demise of Shri Shriram Lagoo this evening in Pune. He was such a fine actor. RIP. — Komal Nahta (@KomalNahta) December 17, 2019

Saddened to hear demise of veteran actor Dr. #ShriramLagoo sir. He was great socialist and versatile actor, his contributions will always be remembered for his memorable roles in theatre & films. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/pqZovSz0lT — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) December 17, 2019

Saddened on passing away of Dr. Shriram Lagoo .. A superb versatile actor who has given limitless memories of marathi theatres and movies in many more languages.. ॐ शांति डॉ. श्रीराम लागू 🙏 pic.twitter.com/fEFSeoR3vI — Bhushan Patil (@bhushankpatil12) December 17, 2019

Sad to know about the demise of a great actor Shriram Lagoo ji at the age of 92. The theatre & film industry will miss him.

ओम् शांति ! pic.twitter.com/dO9skCnZ2K — Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 17, 2019

Farewell Dr. Shriram Lagoo, you were one of the finest 🙏🏽 pic.twitter.com/4B9PYiMnPu — Clyde Crasto (@Clyde_Crasto) December 17, 2019