नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने आगामी बजट में स्कूल शिक्षा बजट में 3000 करोड़ रुपये की कटौती करने की केंद्र सरकार की रिपोर्ट को लेकर निशाना साधा है। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि सरकार शिक्षा में बहुत कम धन मुहैया कराती है। शिक्षा राज्य विषय है और यह ज्यादातर राज्य द्वारा वित्त पोषित है।

उन्होंने आगे कहा कि, “राजकोषीय घाटा पहले ही बहुत बड़े अंतर से टूट चुका है। इस अर्थ में, मुझे नहीं लगता कि इसे और अधिक भंग करना एक बड़ी बात है। मैं अभी राजकोषीय तंगी का समर्थन नहीं करूंगा।”

Nobel laureate Abhijit Banerjee on Centre's reported plan to cut school education budget by Rs 3000Cr : The federal govt provides very little of the funding in education. Education is a state subject, & it is mostly funded by state. Cutting Rs 3000 Cr is like a drop in the ocean pic.twitter.com/NnX8PgHDFq

