आम आदमी पार्टी (आप) के दिग्गज नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के इशारे पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। पार्टी के मुताबिक, सीएम केजरीवाल कल सिंघु बॉर्डर गए थे उसके बाद से उन्हें पुलिस ने हाउस अरेट कर लिया है।

सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, “सिंघु बॉर्डर पर किसानों से सीएम केजरीवाल ने मिलकर कहा था कि हम ‘सेवादारों’ की तरह आपकी सेवा करेंगे और समर्थन करेंगे। उनके लौटने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके आवास को सभी तरफ से बैरिकेड कर दिया, उन्हें गृह मंत्रालय के इशारे पर घर में हाउस अरेट कर लिया।”

सौरव भारद्वाज ने आगे कहा, “किसी को भी सीएम केजरीवाल के घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है और न ही सीएम को बाहर आने की अनुमति नहीं है। कल सीएम से मिलने गए विधायकों को पुलिस ने तब पीटा जब वे उनसे मिलने गए थे। कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने की भी अनुमति नहीं थी।”

वहीं, उत्तरी दिल्ली के डीसीपी अंटो अल्फोंस ने आप के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर तैनात पुलिस और बैरिकेडिंग सामान्य रूप से होने वाली सुरक्षा व्यवस्था के तहत किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में कोई झड़प न हो। मुख्यमंत्री को घर में नजरबंद नहीं किया गया है।

It is a general deployment to avoid any clash between AAP and any other party. CM has not been put under house arrest: Anto Alphonse, DCP North, Delhi https://t.co/pc4WJAxZek

