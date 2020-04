हिंदी समाचार चैनल आजतक एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया है, लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। कई पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि ड्रग तस्करी की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर में आजतक ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया। आजतक के खबर का स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, आजतक ने जिस खबर में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की तस्वीर लगाई है वो दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके की है, जो जामिया विश्वविद्यालय से करीब 30.9 किलोमीटर दूर है। इस खबर में बताया गया है कि, ड्रग तस्करी में शामिल होने के आरोप में दो विदेशी नागरिकों की गिरफ्तार किया गया है।

बता दे कि, जामिया एक मुस्लिम बहुसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, जो नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शनों के कारण खूब सुर्खियों में बना हुआ था। गूगल मैप के अनुसार, जामिया और मोहन गार्डन के बीच की दूरी 30.9 किलोमीटर है। आजतक द्वारा इस्तेमाल की गई तस्वीर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बेबे-ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी।

Indian media reporting about a drug smuggling racket caught in Delhi uses a photo of Indian University Jamia Millia Islamia from CAA protest in December 2019.

Jamia, a Muslim majority institution was one of the country's citadels for citizenship law protest. https://t.co/s4bZTA5LHO

— Uzair Hasan Rizvi (@RizviUzair) April 13, 2020