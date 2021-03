कोलकाता: बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत, ममता बनर्जी ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान; पीएम मोदी ने जताया दुख

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में सोमवार की शाम एक बहुमंजिला इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लग जाने से 9 लोगों की मौत हो गई। इस इमारत में पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलवे के जोनल कार्यालय हैं। घटना की जानकारी मिलते ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंचीं। उन्होंने मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, घटनास्थल पर पहुंचीं ममता बनर्जी ने कहा कि यह संपत्ति रेलवे की है, यह उनकी जिम्मेदारी है मगर वे भवन का नक्शा मुहैया करने में असमर्थ रहे। मैं इस त्रासदी पर राजनीति नहीं करना चाहती हूं, मगर रेलवे का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आया है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि राज्य सरकार इस घटना के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा और प्रत्येक मृतक के एक निकट परिजन को सरकारी नौकरी देगी।

The property belongs to railways, it's their responsibility but they were unable to provide map of building. I don't want to do politics over the tragedy but no one from railways has come here: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee at #kolkatafire incident site last night pic.twitter.com/KCaRyZgpWy

