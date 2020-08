प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना वायरस (कोविड-19) देखभाल केंद्र में बदले गए एक होटल में आग लगने से हुई मौतों पर शोक प्रकट किया। मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी से उनकी बात हुई और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

विजयवाड़ा का एक निजी अस्पताल कोरोना वायरस (कोविड-19) के मरीजों के उपचार के लिए इस होटल का इस्तेमाल करता है। आज सुबह वहां आग लग गई जिसमें सात मरीजों की मौत हो गई। विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त बी श्रीनिवासुलु के मुताबिक इस कोविड केंद्र में 30 मरीजों का इलाज चल रहा था और वहां अस्पताल के 10 कर्मचारी थे।

जानकारी के अनुसार, आग बुझाने का काम पूरा हो चुका है। मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी।

Andhra Pradesh government announces Rs 50 lakhs ex gratia each to the families of those who lost their lives in the fire at a hotel, being utilised as a #COVID19 facility in Vijayawada. https://t.co/epg5bdZCwp

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘‘विजयवाड़ा के एक कोविड केंद्र में आग लगने की घटना से क्षुब्ध हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी से बात कर हालात का जायजा लिया और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।’’

Anguished by the fire at a Covid Centre in Vijayawada. My thoughts are with those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover as soon as possible. Discussed the prevailing situation with AP CM @ysjagan Ji and assured all possible support.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2020