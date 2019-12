दिल्ली के सीलमपुर हिंसा मामले में 6 लोग गिरफ्तार, उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू

देश की राजधानी दिल्ली के सीलमपुर-जाफराबाद इलाके में मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।

सीलमपुर-जाफराबाद इलाके में भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। बता दें कि, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुद्दे पर सीलमपुर और जाफराबाद में मंगलवार को हिंसा के बाद तनाव फैल गया था।

#UPDATE : A total of 6 people have been arrested by Police in connection with yesterday's Seelampur violence. Raids are being conducted to apprehend some other people who have also been identified. #Delhi https://t.co/48BgdXzM3G

उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बाद आज उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है।

Delhi Joint Commissioner of Police: Section-144 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) has been imposed in North East District. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/ACcxvEDY0t

सीलमपुर में सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस

सीलमपुर इलाके में मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। सड़कों पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है।

Delhi: Police party carried out patrolling in Seelampur area of the city earlier this morning. A protest which was held in the area over #CitizenshipAmendmentAct yesterday, had turned violent. pic.twitter.com/ZBeuRlZuyZ

दिल्ली मेट्रो के 2 स्टेशनों के गेट बंद

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मंगलवार को हिंसा होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने एहतियातन अपने दो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए हैं। यह दो स्टेशन जाफराबाद और मौजपुर-बाबरपुर हैं। हालांकि, इस मार्ग पर ट्रेनों का परिवहन सामान्य है।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीट किया, “जाफराबाद और मौजपुर-बाबरपुर के प्रवेश और निकास द्वार बंद हैं। हालांकि मौजपुर पर शिव नगर के लिए इंटरचेंज सुविधा जारी है।” डीएमआरसी ने कहा कि सभी स्टेशनों और मार्गो पर रेल सेवा सामान्य रूप से चल रही है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुद्दे पर सीलमपुर और जाफराबाद में मंगलवार को हिंसा के बाद तनाव फैल गया था।

Security Update

Entry & exit gates of Jaffrabad and Maujpur – Babarpur stations are closed. However, interchange facility to continue towards Shiv Vihar is available at Maujpur.

Normal service on all other stations and lines.

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) December 18, 2019