दिल्ली: कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 51 लोगों को हुई परेशानी, एक की हालत गंभीर

कोरोना वायरस के टीकाकरण के पहले दिन देश की राजधानी दिल्ली में 52 लोगों को टीका लगने के बाद परेशानी हुई है, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि, लोगों को कोरोना संक्रमण (COVID-19) के खतरे से सुरक्षित रखने में लिए शनिवार को पूरे देश में कोविड वैक्सिनेशन किया गया था। पहले दिन सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी गई थी।

नई दिल्ली जिले में चार लोगों में टीका लगने के बाद हल्के दुष्प्रभाव के लक्षण सामने आए हैं। देश में पहली बार दिल्ली में 52 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगने के बाद दिक्कतें हुई हैं। इनमें से दो स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके की डोज लेने के कुछ घंटे बाद एलर्जी होने लगी थी। इनकी निगरानी घर पर ही की जाएगी। केवल एक ही कर्मचारी को एईएफआई सेंटर भेजने की नौबत आई है।

A total of 52 cases ( 51-minor, 1-severe) of Adverse Event Following Immunization (AEFI) reported in Delhi on the first day of COVID19 vaccination today: Delhi Government official

— ANI (@ANI) January 16, 2021