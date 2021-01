रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ी हुए ट्रोल, ऑस्ट्रेलियाई रेस्टोरेंट का बिल शेयर कर यूजर्स बोले- भारतीय क्रिकेटरों ने गौ मांस का किया सेवन

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर विवाद शुरु हो गया है। दरअसल, रेस्टोरेंट का एक बिल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में पांच भारतीय क्रिकेटरों ने गौ मांस का सेवन किया है। जिस बिल की फोटो वायरल हो रही है, उस पर बीफ और पोर्क ऑर्डर किया दिख रहा है। इस पर यूजर्स सभी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बिल को लेकर ट्विटर पर ट्रोल्स रोहित शर्मा पर निशाना साधते हुए उनपर पाखंड का आरोप लगा रहे है।

गौरतलब है कि, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। इस बीच एक फैन ने ट्विटर पर एक बिल साझा करते हुए दावा किया गया कि उसने पांच भारतीय क्रिकेटरों रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विकेटकीपर रिषभ पंत, गेंदबाज नवदीप सैनी और पृथ्वी शॉ के खाने का बिल चुकाया था। फैन ने बिल चुकाने के बाद इसका एक वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर किया।

नवलदीप सिंह नामक शख्स ने शुक्रवार 1 जनवरी को अपने वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह एक रेस्त्रां में बैठे थे और उनके सामने वाली टेबल में टीम इंडिया के खिलाड़ी थे। कुछ ही देर में उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें खिलाड़ियों के प्रति अपना प्यार और सम्मान जताते हुए उनका 118.69 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब 6683 रुपये का बिल खुद ही चुका दिया।

Bhookh nai h so ye order kar diya h taaki inko dekhta rahu 😂😂😂😂 pic.twitter.com/cvr3Cfhtl7 — Navaldeep Singh (@NavalGeekSingh) January 1, 2021

नवलदीप ने साथ ही बताया कि रोहित शर्मा ने उनसे कहा, ‘भाई पैसे लेलो यार अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता। पंत ने मुझे गले लगाया और कहा कि फोटो तभी होगी जब पैसे वापस लोगे। पंत ने मेरी पत्नी से मजाक में कहा, भाभी जी लंच के लिए शुक्रिया। आखिरी में सभी ने फोटो खिंचवाई. मजा आ गया।’

When they got know that i have paid the bill.. Rohit sharma said bhaji pese lelo yaar acha nai lagta.. i said no sir its on me. Pant hugged me and said photo tabhi hogi jab pese loge wapis. I said no bro not happening. Finally sabane photo khichwai 🙂 mja aa gya yaar #blessed — Navaldeep Singh (@NavalGeekSingh) January 1, 2021

हालांकि, दक्षिणपंथी ट्विटर ट्रोल्स ने बिल को शेयर करते हुए दावा किया कि इन खिलाड़ियों ने अन्य सब्जियों के साथ स्टिर फ्राइड बीफ का भी सेवन किया। कुछ यूजर्स ने तो रोहित शर्मा के पुराने ट्वीट्स को शेयर करना शुरु कर दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से होली के त्योहार को मनाते हुए जानवरों के प्रति दया दिखाने के लिए कहा था।

एक यूजर ने रोहित शर्मा के पुराने बिल को शेयर करते हुए लिखा, “ब्राह्मण होके भी गौ मांस..या तो स्पष्टीकरण से या भाड में जाएं।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “beef ये गलत है ऐसे खिलाडियों को बैन करना चाहिए जो अपनी देश की संस्कृति और गौ माता का मांस खाये।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए तुम्हे गोमांस खाते हुए शर्म नही आई। तुम्हारे प्रशंसकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुची हैं।”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार पंडित रोहित शर्मा आस्ट्रेलिया में एक साथ गौमांस और सुअर माँस चाँपते धराए हैं! असल में साथ में चिकन भी! सब पाखंड एक साथ नंगा कर दिए! गर्व है उन पर! एक इंसान के लिए कितना छोटा भोज, इंसानियत के लिए असल दावत! भारत रत्न दिया जाय उन्हें!” इसी तरह तमाम यूजर्स इस बिल को शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

And from today shrma ji ka ladka lost respect .

If eat beef your no more Hindu .

You just Making our religion down .

A country where majority is of Hindu . #BCCI offering beef .#RohitSharma#beef pic.twitter.com/egA5hS23mZ — manish meena (@manish__jareda) January 2, 2021

Sharma ji ka ladka bhi beef khata hai 🙆‍♂️ — सनकी v3.0 (@snkii__) January 2, 2021

#beef wtf… After indian cricketers eat beef and pork

Le bhakts and company 🤣🤪🤪🤪🤪

-Beef -pork ke liye maaf bhi kar dete inko but ye MC chinese restaurant mein kyo gye 😂 pic.twitter.com/SN48wJEAFl — Kabir Khan (@Kabirkhan04) January 2, 2021

I don't have problem from Rohit

He is fantastic battesman

But itna "रामबाण" ज्ञान होली दीवाली पर पेलते हैं और गौ का मांस खाते है pic.twitter.com/P02YNErjbd — Jaby koay (@jaby_koay) January 2, 2021

ब्राह्मण होके भी गौ मांस..या तो स्पष्टीकरण से या भाड में जाएं।

but I am really upset as a Brahmin that our forefathers since ages worshipped & you did that.. https://t.co/56oM6wBupV — Gaurav Mishra (@GauravMishra921) January 2, 2021

टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जनवरी से सिडनी में सीरीज का तीसरा टेस्ट खेलना है। इससे पहले रोहित शर्मा, विकेटकीपर ऋषभ पंत, ओपनर शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और फास्ट बॉलर नवदीप सैनी पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा है। पांचों खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) दोनों इन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप की जांच कर रहे हैं।