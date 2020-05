दिल्ली: कापसहेड़ा में एक ही बिल्डिंग में 41 लोग मिले कोरोना वायरस से संक्रमित, मचा हड़कंप

देश की राजधानी दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में एक ही बिल्डिंग के रह रहे 41 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यह मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। साउथ-वेस्‍ट दिल्‍ली के डीएम ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, 19 अप्रैल को यहां के एक व्‍यक्ति के पॉजिटिव मिलने पर यह इमारत सील कर दी गई थी। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 3700 से अधिक मामले आ चुके हैं।

कापसहेड़ा में डीसी ऑफिस के पास ठेके वाली गली में सोनू यादव का मकान है। इसमें 18 अप्रैल को एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। इलाके में सघन आबादी को देखते हुए प्रशासन ने इस बिल्डिंग को 19 अप्रैल को सील कर दिया। हालांकि, गाइडलाइंस के मुताबिक किसी इलाके को सील तब किया जाता है जब वहां 3 से अधिक केस मिल जाएं, लेकिन यहां की आबादी को ध्यान में रखकर प्रशासन ने एक केस मिलने के बाद ही इमारत को सील कर दिया था।

इमारत में रहने वाले सभी लोगों का सैंपल लिया गया और एनआईबी नोएडा में जांच के लिए भेजा गया। इमारत से लिए गए सैंपल में से कुछ की रिपोर्ट शनिवार को आई तो 41 लोग संक्रमित मिले हैं।

41 people from a building in Theke Wali Gali near the DC office in Kapashera, have tested positive for COVID19. The building was sealed on April 19 after one person from the building tested positive: Office of DM Delhi South-West

