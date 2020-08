तेलंगाना में एक ही परिवार के 4 सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए

तेलंगाना के वानापर्थी जिले में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां शुक्रवार को एक परिवार के चार सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। यह घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामला दर्ज कर तहकीकात कर रही है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, रेवल्ली मंडल के नागपुर गांव में एक महिला, उसकी बेटी, दामाद और पोती के शव उनके घर के अलग-अलग हिस्सों में पड़े मिले हैं। मृतकों की पहचान अजमेरा बी (63), उनकी बेटी अस्मा बेगम (35), बहू ख्वाजा पाशा (42) और पोती हसीना (10) के रूप में हुई है।

चूंकि सुबह से घर से कोई भी बाहर नहीं निकला था, लिहाजा जब पड़ोसी घर के अंदर गए तब इस घटना का पता चला। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शवों को परीक्षण के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार ने आत्महत्या की है या किसी ने उनकी हत्या की है। पुलिस को ख्वाजा पाशा के शव के पास नींबू, नारियल और अगरबत्ती मिले हैं, यह शव घर के पीछे की तरफ की चारदीवारी के पास था। परिसर में एक गड्ढा भी खुदा हुआ मिला है।

पुलिस ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या मौतें जादू टोने से संबंधित हैं। बता दें कि, तेलंगाना के कुछ ग्रामीण इलाकों में काले जादू का प्रचलन आम है।

