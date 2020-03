केरल में 3 साल का बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित, शनिवार को ही इटली से लौटा था परिवार

दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में चीन में महामारी का रूप धारण कर चुके खतरनाक कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। भारत में कोरोना की दस्तक के साथ ही लोगों में घबराहट और बेचैनी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार देशभर से कोराना वायरस की चपेट में आए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच, केरल में एक तीन साल के बच्चे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उसने हाल ही में इटली की यात्रा की थी। बच्चे को फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बच्चा और उसके माता पिता सात मार्च को सुबह छह बजे इटली से कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे तो उनकी यहां स्थापित निगरानी प्रणाली में ‘थर्मल स्क्रीनिंग’ की गई। उन्होंने बताया कि बच्चे में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे। इसके बाद उन्हें तुरंत कलामस्सेरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पृथक वार्ड में भेज दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि बच्चे के नमूनों को अलाप्पुझा में स्थित एनआईवी की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया, जिसमें बच्चे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि बच्चे के माता-पिता के नमूनों को भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

Kerala: One 3-year-old child who recently travelled to Italy has been tested positive for #CoronaVirus. The child has been kept in isolation ward at Ernakulam Medical College pic.twitter.com/CVSD5Hn5AS

— ANI (@ANI) March 9, 2020