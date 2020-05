जी न्यूज में 28 कर्मचारी पाएं गए कोरोना पॉजिटिव, नोएडा में मचा हड़कंप

समाचार चैनल ‘जी न्यूज’ के 28 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस ख़बर के सामने आने के बाद चैनल के संपादक सुधीर चौधरी ने हताश होकर कहा कि उनके सहयोगी अपराधी नहीं है। बताया जा रहा है कि यहां एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके संपर्क में आए कुछ लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया तो उसमें 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस ख़बर के सामने आते ही जी ग्रुप के साथ-साथ नोएडा में भी हड़कंप मच गया है।

‘जी न्यूज’ के प्रधान संपादक और एंकर सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, “ये कठिन समय हैं। जी न्यूज में मेरे 28 सहयोगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। शुक्र है कि उनमें से सभी ठीक हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और उनके साहस और व्यावसायिकता को सलाम करता हूं। आपके साथ आधिकारिक बयान साझा कर रहा हूं।”

पत्रकार सेन ने अपने एक ट्वीट में दावा किया कि, “ज़ी न्यूज़ में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाएं गए है। कर्मचारी WION भवन में चले गए जहां उनके साथ अवमानना ​​की गई। ज़ी न्यूज़ के साथ एक ने कथित तौर पर जवाब दिया reported क्या हम तबलीगी हैं?”

सेन के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधीर चौधरी ने ने ट्विटर पर लिखा, “गपशप से परे इस ट्वीट का क्या मतलब है? न केवल यह गलत है, यह दुर्भावनापूर्ण है और इस तरह के “पत्रकार” लेखक को उजागर करता है। जी न्यूज टीम के सदस्य अपराधी नहीं हैं। उन्होंने संक्रमण के खतरे के बावजूद महामारी की रिपोर्ट करने का कठिन विकल्प बनाया।”

What is the point of this tweet beyond gossip mongering? Not only is this false, it’s malicious and exposes the kind of “journalist” the writer is. @ZeeNews team members are not perpetrators. They made the tough choice of reporting the pandemic despite the threat of infection. https://t.co/lt9ITPdeLV

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) May 18, 2020