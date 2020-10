देश की राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 18 साल के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर देने का मामला सामना आया है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन नाबालिगों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच, शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक राहुल आरोपी की बहन से प्यार करता था, जिसका लड़की के घर वाले विरोध कर रहे थे। लड़का और लड़की अलग अलग समुदाय से हैं। इसलिए पुलिस ने इस मामले में शांति की अपील की है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विजयन्ता आर्या ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि मृतक राहुल की जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से दोस्ती थी। इसके चलते लड़की के भाई और उसके रिश्तेदारों ने उसको पीटा है, जिससे उसकी मौत हो गई।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अक्टूबर को उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर के मूलचंद कॉलोनी में रहने वाले 18 साल के राहुल को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने कुछ लोगों ने बुलाया और उसकी पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक राहुल घर में रहकर ट्यूशन पढ़ाता था और बीए सेकंड इयर का छात्र था। परिजनों का आरोप है कि 8 से 10 लोगों ने उसपर हमला कर दिया। राहुल को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हमलावर उस पर हमला करते रहे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मनवार हुसैन और अब्दुल महार समेत 5 लोगों को पकड़ लिया है। आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं।

इसी बीच, शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि, ‘एक बड़ा अपराध हुआ है। यह लड़का एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता था। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

A big crime has been committed. The boy aspired to be an IPS officer. Delhi govt will make sure that the culprits get punished at the soonest. Ex-gratia of Rs 10 lakh will be given to the family. Stern action will be taken: Delhi Deputy CM after meeting the victim's family https://t.co/aQyYLuj8Tn pic.twitter.com/8CLpH5ZD1r

