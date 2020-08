मुंबई सहित आसपास के इलाकों में मंगलवार देर रात से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, भारी बारिश ने सड़क और रेल यातायात को प्रभावित किया है। भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। भारी बारिश के चलते मुंबई के सांताक्रूज ईस्ट में दर्दनाक हादसा हो गया।

लगातार हो रही बारिश के बीच यहां आज सुबह त्रिमूर्ति चॉल में तीन कमरे अचानक ढह गए और चॉल के पास खुले नाले में एक महिला और दो लड़कियां गिरकर बह गईं। उनके कमरे के पीछे से यह नाला बना हुआ था। घटनास्थल पर राहतकार्य जारी है। वहीं एक अन्य लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया है जिसे वीएन देसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सांताक्रूज ईस्ट के त्रिमूर्ति चॉल में अचानक कमरे ढहने से अफरा-तफरी मच गई। वहीं चॉल के पीछे बने नाले में 1 महिला और 2 लड़कियां गिर गईं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर राहत टीम मौजूद है।

#Mumbai: 1 female, 2 girls missing after they fell in an open drain, located at the backside of their room. 3 rooms of Trimurti Chawl in Santacruz East, collapsed today morning. Search operation underway. Another girl rescued by police and shifted to V N Desai hospital pic.twitter.com/T7SvACrgxV

