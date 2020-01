हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता व निर्देशक अनुराग कश्यप हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय पेश करते हैं। वो न सिर्फ सिनेमा जगत से जुड़े मुद्दे बल्कि आम सामाजिक मुद्दों और घटनाओं पर भी अपनी बात खुलकर रखते हैं। ऐसे में अब अनुराग कश्यप ने राजस्थान के कोटा स्थित एक अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत पर भी ट्वीट किया है। अनुराग ने प्रशासन पर गुस्सा जाहिर करते हुए ट्वीट किया है।

दरअसल, राजस्थान के कोटा में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं रहा है। जेके लेन अस्पताल में पिछले करीब 48 घंटो में नौ नवजात बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बच्चों की मौत का कुल आंकड़ा करीब 100 हो गया है। ऐसे में इस गंभीर मामले पर अनुराग ने अपनी बात सोशल मीडिया पर रखी है।

अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में लिखा, “प्रशासन को आखिर हो क्या गया है? वो लोग ऐसा कैसे होने दे रहे हैं और इसका संज्ञान लेने में इतने सारे बच्चों की मौत का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है।” अनुराग कश्यप के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

What is wrong with the administration .. how do they even allow this to happen.. and why does one have to wait for so many children to die before taking cognizance of it .. https://t.co/oqyNFbVLqf

